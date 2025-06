Bosco Ospizio che silenzio Inoltrato un accesso agli atti

In un contesto di crescente preoccupazione e silenzio, l'assemblea per la difesa di Bosco Ospizio si mobilita per ottenere chiarezza sui piani edilizi in atto e sulla loro tempistica. La trasparenza è un diritto fondamentale che non può essere calpestato, ecco perché sono pronti a fare tutto il necessario per far sentire la propria voce. La battaglia per la tutela del territorio continua: la verità deve emergere.

L’assemblea per la difesa di Bosco Ospizio è determinata a far rivedere i piani edilizi convenuti fra Comune e Conad: ecco l’ultima lettera per "agire tempestivamente. Dobbiamo conoscere i programmi in essere e la loro precisa tempistica. È un nostro diritto e intendiamo esercitarlo". Il silenzio, secondo i ‘ribelli’, è calato su questa contesa, e non si è venuti a conoscenza degli esiti né dell’indagine per determinare lo stato di fatto del bosco, né dei sondaggi disposti dalla soprintendenza per la salvaguardia archeologica, esiti che pure erano stati promessi di pubblica disponibilità . L’Assemblea ha deciso di incaricare l’avvocato Immovilli per formulare una richiesta di accesso agli atti, inoltrata in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Bosco Ospizio, che silenzio. Inoltrato un accesso agli atti"

