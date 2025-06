Bonus bebè per i nati nel 2024 | alle famiglie andranno 250 euro

Il Bonus Bebè 2024 arriva anche ad Ancona, offrendo alle famiglie un sostegno concreto con 250 euro una tantum, senza requisiti ISEE. Tra i 592 nuovi nati nel comune quest’anno, ben 553 riceveranno questo contributo straordinario, simbolo di attenzione e solidarietà. Un’iniziativa che rafforza il ruolo delle istituzioni nel supporto alle giovani famiglie, perché crescere bene è un diritto di tutti. Palazzo del Popolo parla di "grande...

Bonus bebè 2024, il Comune inizia la distribuzione dei 250 euro una tantum e senza requisiti ISEE. Dei 592 nuovi nati nel Comune di Ancona nell'anno 2024, 553 beneficeranno del bonus, un contributo straordinario per le famiglie fortemente voluto dall'assessore alle politiche della famiglia, Orlanda Latini, e realizzato dal Comune di Ancona, attraverso uno stanziamento complessivo di più di 138mila euro. Palazzo del Popolo parla di "grande successo del contributo, ancora più sorprendente dal momento che dell'esiguo numero di nuclei familiari non beneficiari, la maggior parte di essi risulta esclusa solo in quanto non più residente nel territorio del Comune di Ancona" senza sottolineare che la stessa cifra è stata concessa a famiglie con redditi sopra i 200mila euro così come per le famiglie e reddito zero e senza valutare il numero di figli già presenti.

