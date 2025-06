Bonny Inter? Viviano approva l’affare ecco perché

Emiliano Viviano si è aperto sulla possibile strategia di mercato dell’Inter, commentando con entusiasmo e competenza le mosse future dei nerazzurri. La sua opinione? Un endorsement deciso per Pio Esposito, che potrebbe rappresentare una valida risorsa come quarta o quinta punta. Ma cosa pensa davvero delle trattative in corso? Scopriamolo insieme, perché il suo parere potrebbe influenzare le decisioni di mercato più importanti.

Bonny Inter, Emiliano Viviano si è espresso sul possibile colpo in attacco dei nerazzurri ai microfoni di TV Play. Il suo commento sulle mosse della squadra di Chivu: LA TRATTATIVA – «Se terrei Pio Esposito all'Inter come terza punta? Assolutamente sì. Non so se come terza punta, ma fra le 4-5 punte sì. Non so se gli conviene, ma visti i minuti che in questa stagione hanno giocato Taremi e Arnautovic. È anche ora che le grandi squadre, se ci sono giovani con qualità importanti come lui, diano loro spazio. Non vedo perché spendere per andare a prendere un'altra punta se hai un giovane di queste prospettive.