Bomba Napoli | Manna accelera per il Neymar norvegese | super colpo dopo De Bruyne

Il Napoli non si ferma mai: dopo aver conquistato il calciomercato con De Bruyne, ora Manna accelera su Antonio Nusa, il talento norvegese che potrebbe diventare il prossimo grande colpo azzurro. Aurelio De Laurentiis dimostra ancora una volta che, per lui, "tutto è possibile", e le sue mosse sorprendono e entusiasmano i tifosi. La corsa alle stelle del Napoli continua, alimentata da ambizione e strategia vincente. Perché se è vero che il mercato non dorme mai, anche i sogni più grandi sono alla portata.

Aurelio De Laurentiis ha dimostrato che per il suo Napoli "tutto è possibile". Dopo il colpo De Bruyne che ha sconvolto il calciomercato italiano, ora gli azzurri puntano dritti su Antonio Nusa. Il presidente del Napoli non si ferma mai. "Non sono sazio ", ha dichiarato senza mezzi termini a Radio CRC, e le sue parole stanno trovando immediata conferma sul mercato. Perché se è vero che il colpo De Bruyne ha stupito il mondo intero, ora Manna sta preparando un altro affare da urlo: Antonio Nusa, il talento norvegese che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia. Il "dopo De Bruyne" inizia subito.

