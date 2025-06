Bologna non si ferma | batte di nuovo Brescia e si regala due match point scudetto

Bologna non si ferma e, con una vittoria all’ultimo secondo, mette le mani sui due match point scudetto. Nonostante i 21 punti di Burnell, Brescia lotta fino all’ultimo, ma Shengelia e Taylor guidano le Vu Nere verso il trionfo. La serie si sposta in Lombardia, ma i biancoblu sono ormai a un passo dal sogno: il titolo è sempre più vicino. La partita decisiva si avvicina, e l’emozione cresce.

I 21 punti di Burnell non bastano alla Germani per rimettere in parità la finale. Decisivi per le Vu Nere Shengelia e Taylor. La serie si sposta in Lombardia ma gli emiliani sono a un passo dal titolo.

L’ULTIMO PASSO Napoli campione se batte il Cagliari. La Lazio ferma l’Inter Fa festa la Juve Roma, che tris! Cade il Bologna Il Brescia rischia la C. Samp allo spareggio? La prima pagina di lunedì 19 maggio ? #CorrieredelloSport Vai su X

