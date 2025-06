Bologna casa in fiamme causa candele lasciate accese | muore una donna di 76 anni

Tragedia a Bologna, dove un incendio domato nella notte ha portato via la vita di Dorina Maestri, 76 anni. La pensionata, vittima di un tragico incidente causato da candele lasciate accese, si trovava nella sua casa di San Pietro in Casale con il figlio. Un dramma che sottolinea l'importanza della massima attenzione alle misure di sicurezza domestica, un monito che dobbiamo tutti ricordare per evitare altre tragedie simili.

Una pensionata di 76 anni, Dorina Maestri, è morta in un incendio scoppiato verso le 23 nella casa in cui abitava con il figlio a San Pietro in Casale, nella Città Metropolitana di Bologna. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che l’incendio sia divampato a causa di alcune candele lasciate accese: potrebbero essere cadute sopra qualche oggetto infiammabile dell’arredamento. L’anziana, che aveva qualche problema di deambulazione, si trovava al piano terra della casa mentre il figlio 45enne era al piano superiore. L’uomo, dopo aver sentito le urla della madre, è sceso per cercare di aiutarla, ma l’incendio aveva già invaso i locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bologna, casa in fiamme causa candele lasciate accese: muore una donna di 76 anni

