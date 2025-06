Bollette di luce e gas giro di vite finalmente su questi venditori | nel mirino bonus call center e cambi repentini di forniture

Se siete tra coloro che hanno avuto dubbi o problematiche con i venditori di luce e gas, è il momento di sorridere: l’Italia intensifica i controlli per tutelare i consumatori. L’Arera e la Guardia di Finanza stanno rafforzando le verifiche su bonus, call center e cambi di fornitura, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle bollette. Un passo deciso per proteggere i cittadini e combattere pratiche scorrette nel settore energetico.

Verifiche su erogazione del bonus sociale, informazioni fornite dai call center, cambi di fornitore e versamento degli oneri generali di sistema. È in corso un vero e proprio giro di vite in tutta Italia, con tanto di rafforzamento dei controlli, sui venditori di energia elettrica e gas. A confermarlo sono state in queste ore l’Arera e la guardia di finanza. (CANVA FOTO) – Notizie.com L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha fatto sapere di aver già effettuato interventi su soggetti economici regolati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bollette di luce e gas, giro di vite (finalmente) su questi venditori: nel mirino bonus, call center e cambi repentini di forniture

