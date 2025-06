Bollate appello della Caritas | Donazioni spesso inutilizzabili

Un flusso di donazioni che, pur nobile in intenti, si rivela spesso inefficace nella pratica, creando problemi di gestione e spreco. I volontari del Servizio Guardaroba di Bollate lanciano un appello: è necessario stabilire regole più rigide per garantire che ogni contributo possa davvero fare la differenza. Solo così potremo trasformare la generosità in un aiuto concreto e duraturo per chi ne ha bisogno.

Bollate, appello della Caritas: "Donazioni spesso inutilizzabili, servono regole più rigide". Un accorato appello arriva in questi giorni dai volontari del Servizio Guardaroba della Caritas di Bollate, che si trovano a fronteggiare una situazione sempre più difficile nella gestione degli indumenti donati dai cittadini. La generosità della comunità , pur apprezzata, ha spesso portato all'arrivo di .

