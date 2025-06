Body shaming sui social la sindaca Celentano ritira le querele

In un gesto di coraggio e umanità, la sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha deciso di ritirare le querele contro i commenti di body shaming sui social. Una scelta che invita alla riflessione sul rispetto e sulla delicatezza delle parole online, specialmente in momenti difficili come quello che la stessa Celentano stava vivendo. Perché, più di ogni cosa, la compassione e l’empatia devono prevalere sulla cattiveria digitale.

La sindaca di Latina Matilde Celentano, ha deciso di ritirare la querela nei confronti di due utenti che avevano pubblicato sui social commenti denigratori rivolti al suo aspetto fisico, in un periodo particolarmente delicato in cui la stessa stava affrontando un percorso di cura oncologica. . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Body shaming sui social, la sindaca Celentano ritira le querele

In questa notizia si parla di: social - sindaca - celentano - body

Merano, la sindaca che rifiuta il Tricolore? Travolta sui social - La neo sindaca di Merano, Zeller, ha sollevato controversie sui social dopo aver rimosso il tricolore poco dopo la sua elezione.

Ci prepariamo al grande evento del TEATRO ROMANO di Benevento in programma VENERDI' 12 SETTEMBRE 2025......"MINA - BATTISTI - DALLA - DANIELE - CALIFANO - CELENTANO e la Classica napoletana"....... Dalla prossima settimana al via la preve Vai su Facebook

Body shaming sui social, la sindaca Celentano ritira le querele; Body shaming sui social durante la malattia: il sindaco Celentano ritira la querela; Sei tutta rifatta, viso e labbra, ma la sindaca ha un tumore: gli haters ora chiedono scusa.

Latina, il sindaco celentano ritira la querela contro due utenti per commenti denigratori sui social - Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ritira la querela contro due utenti per commenti offensivi durante cure oncologiche dopo le loro scuse e l’impegno in lavori sociali, sottolineando il valore e ... Lo riporta gaeta.it

Matilde Celentano, sindaca di Latina: «Continue offese sui social per il mio aspetto, è body shaming. Pronta a denunciare» - La derisione del corpo e la discriminazione di una persona per il suo aspetto fisico sono configurabili nel body shaming ... Riporta ilmessaggero.it

La sindaca di Latina: «Continue offese sui social per il mio aspetto, è body shaming. Pronta a denunciare» - La sindaca di Latina si è dovuta difendere di nuovo dalle offese sui social. Segnala msn.com