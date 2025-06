Boca Juniors Benfica | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un grande spettacolo: questa sera all’Hard Rock Stadium di Miami si sfidano Boca Juniors e Benfica, in un match imperdibile valido per il Mondiale per Club. Scopri orario, dove vedere la partita in diretta e le probabili formazioni di entrambe le squadre, per non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida che promette spettacolo e adrenalina.

All'Hard Rock Stadium va in scena la sfida del Mondiale per Club Boca Juniors Benfica: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All'Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Boca Juniors Benfica. Andiamo a scoprire le ultimissime .

