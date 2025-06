Bms slitta la delibera sulle perdite da ripianare | Partecipata a rischio tenuta

Brindisi si trova di fronte a un nuovo rinvio che potrebbe mettere in discussione la tenuta del consiglio comunale: la delibera sul ripianamento delle perdite di Brindisi Multiservizi, attesa e cruciale per il futuro dell’azienda, è stata rimandata all’ultimo momento. Un’assenza che solleva interrogativi e tensioni tra i partecipanti, rendendo incerto il cammino verso una soluzione. La situazione rimane fluida, e gli sviluppi prossimi potrebbero risultare decisivi.

BRINDISI – Era attesa per la prossima seduta del consiglio comunale, in programma venerdì 20 giugno, ma è slittata a data da destinarsi. La mancata presentazione della delibera riguardante l'impegno a ripianare le perdite della Brindisi Multiservizi, ha animato la riunione di ieri (venerdì 13. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Bms, slitta la delibera sulle perdite da ripianare: “Partecipata a rischio tenuta"

In questa notizia si parla di: delibera - perdite - ripianare - slitta

Bms, slitta la delibera sulle perdite da ripianare: “Partecipata a rischio tenuta.

Algol verso assemblea per ripianare perdite - Algol, società del settore It in difficoltà finanziaria, convocherà a tempi brevi una nuova assemblea straordinaria con all'ordine del giorno un aumento di capitale per ripianare le perdite. Secondo ilgiornale.it

Arezzo, l'assemblea dei soci delibera il ripianamento delle perdite del periodo Covid - Arezzo ha deliberato di ripianare le perdite delle stagioni sportive 2021- Lo riporta tuttomercatoweb.com