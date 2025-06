Bloccato a Teheran l' attaccante dell' Inter Taremi

L'attaccante dell'Inter, Mehdi Taremi, si trova bloccato a Teheran a causa delle tensioni tra Israele e Iran, impedendogli di raggiungere il ritiro in California. La squadra nerazzurra è in costante contatto con lui, cercando una soluzione rapida per garantire la sua sicurezza e la sua presenza nel progetto stagionale. In momenti delicati come questi, la priorità assoluta è la tutela dei giocatori e la stabilità del team.

L'attaccante iraniano dell'Inter Mehdi Taremi non è potuto partire per gli Stati Uniti e raggiungere il ritiro del club nerazzurro in California dopo l'attacco di Israele all'Iran e la risposta di Teheran. L'Inter è in costante contatto con il giocatore nel tentativo di individuare una soluzione.

