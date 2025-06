Blitz del Napoli per l’esterno ora il super colpo diventa possibile | distanza minima!

Il Napoli accelera con un blitz decisivo per l’esterno desiderato, avvicinandosi sempre più a un colpo da sogno. La squadra partenopea, in corsa contro il tempo, mira a colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia con un rinforzo di alto livello. Con la distanza che si riduce, i tifosi sognano già un nuovo protagonista in campo, pronto a scrivere un’altra pagina di storia azzurra. Ora tutto dipende dall’ultimo sforzo: il grande acquisto sta per diventare realtà.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza invernale di Khvicha Kvaratskhelia. Tra i vari nomi sondati, presto il Napoli effettuerà un tentativo concreto. Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo che possa completare l’attacco insieme a Romelu Lukaku e alla coppia Politano Neres. Sono vari i nomi accostati per la fascia sinistra, ma il club ha un nome come priorità e vorrebbe effettuare un tentativo per portarlo alla corte di mister Antonio Conte. Tentativo in arrivo per Lookman: distanza colmabile tra Napoli e Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe determinato a effettuare un tentativo per l’acquisto di Ademola Lookman. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Blitz del Napoli per l’esterno, ora il super colpo diventa possibile: distanza minima!

