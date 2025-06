Blitz dei carabinieri a San Giorgio | arrestato baby pusher nel parco giochi

Nel cuore di San Giorgio, i Carabinieri di Catania hanno smascherato un giovane pusher di soli 15 anni nel parco giochi del quartiere. Un blitz riuscito grazie a un attento monitoraggio delle zone sensibili, volto a garantire sicurezza e serenità ai cittadini. Questa operazione dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia incessante nel contrasto alla criminalità minorile. Restate aggiornati con DayItalianews, perché la sicurezza è una priorità che non si ferma mai.

L'operazione di controllo nel quartiere. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno sorpreso e arrestato in flagranza un ragazzo di appena 15 anni residente nel quartiere San?Giorgio. Il minorenne è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Monitoraggio delle aree sensibili. L'operazione nasce dal costante pattugliamento delle zone periferiche di Catania, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai piĂą piccoli, nell'ambito dei servizi antidroga dell'Arma. L'appostamento nel parco giochi. I militari, in abiti civili e con auto civetta, si sono appostati nei pressi di un'area verde attrezzata.

In questa notizia si parla di: carabinieri - arrestato - blitz - giorgio

