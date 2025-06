Biodiversità l’Sos di Marevivo | Dipendiamo dagli Oceani ma li stiamo perdendo

I nostri oceani sono il cuore pulsante della biodiversità e del benessere globale, ma oggi più che mai sono in grave pericolo. Con due terzi dei mari senza adeguata tutela, rischiamo di assistere a un Far West marino, dove estrazioni selvagge e deep sea mining minacciano ecosistemi fondamentali. Alla Conferenza ONU sugli Oceani di Nizza, non si è ancora trovato un accordo internazionale per proteggere queste riserve vitali. È tempo di agire con decisione e responsabilità.

Due terzi dei mari sono fuori da qualunque strumento di governance ambientale ed economica: si rischia un vero e proprio Far West sui fondali marini che sono minacciati da estrazioni selvagge, da deep sea mining. Alla Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (UNOC3) di Nizza, cui ha preso parte la Fondazione Marevivo, non si è riusciti a trovare l’accordo di un numero sufficiente di Paesi per ratificare il Trattato internazionale per la biodiversità dell’Alto Mare. L’oceano copre oltre il 70% della superficie del Pianeta, produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo, immagazzina un terzo della CO2 prodotta dall’uomo, assorbe il 90% del calore in eccesso, contribuisce all’equilibrio della biosfera terrestre e al sostentamento alimentare ed economico di miliardi di persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

