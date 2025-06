Binario Rosa | a Pietrarsa la terza edizione del palcoscenico al femminile

Preparati a vivere un'esperienza unica al Binario Rosa, la terza edizione del Festival Teatrale al Femminile che trasforma Pietrarsa in un palcoscenico vibrante di emozioni e protagonismo. Tra spettacoli sorprendenti, appuntamenti culturali e momenti di confronto, il festival promette di accendere i riflettori sulla creatività femminile come mai prima d'ora. Non perdere questa occasione: il futuro dello spettacolo è già in movimento!

Arriva una valanga di eventi da non perdere al Festival Teatrale Binario Rosa - III Edizione, che si terrĂ nell'incantevole scenario dell'Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Via Pietrarsa 16, Napoli). Quest'anno, il festival si preannuncia ancora piĂą ricco e coinvolgente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Binario Rosa: a Pietrarsa la terza edizione del palcoscenico al femminile

In questa notizia si parla di: pietrarsa - binario - rosa - edizione

Fondazione FS, Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la terza edizione di “Binario Rosa” - Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, la terza edizione di "Binario Rosa" celebra il talento femminile con una rassegna teatrale di cinque serate estive.

Arriva una valanga di eventi da non perdere al Festival Teatrale Binario Rosa – III Edizione, che si terrà nell’incantevole scenario dell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Via Pietrarsa 16, Napoli). Quest’anno, il festival si preannuncia anco Vai su Facebook

FESTIVAL - Binario Rosa: a Pietrarsa la terza edizione del palcoscenico al femminile https://ift.tt/UhHb3wz Vai su X

Binario Rosa: Il Festival Teatrale che unisce Cinema e Musica nell’anfiteatro del Museo di Pietrarsa; Binario Rosa: a Pietrarsa la terza edizione del palcoscenico al femminile; Napoli, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la terza edizione di “Binario Rosa”.

Binario Rosa: a Pietrarsa la terza edizione del palcoscenico al femminile - III Edizione, che si terrà nell'incantevole scenario dell'Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Via P ... Si legge su informazione.it

“Binario Rosa” al Museo di Pietrarsa: spettacoli teatrali al tramonto in uno dei luoghi più belli di Napoli - Domenica 22 giugno, alle ore 21:00, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa prenderà il via il primo appuntamento della rassegna teatrale tutta al femminile “Binario Rosa”, giunta alla sua terza e ... Secondo msn.com

Napoli, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la terza edizione di “Binario Rosa” - Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna, per il terzo anno consecutivo, la rassegna teatrale al femminile "Binario Rosa". Scrive ilvescovado.it