Bimbo in coma il padre | Non riesco a credere a maltrattamenti

Un caso straziante scuote Napoli: il piccolo Pietro, di soli nove mesi, si trova in coma da una settimana, vittima di presunti maltrattamenti. Il padre biologico, ancora incredulo, chiede giustizia e chiarezza, senza accusare nessuno, ma desideroso di scoprire la verità. La sua richiesta è un appello a fare piena luce sulla vicenda, affinché si possa tutelare la vita e il benessere di questo innocente angioletto.

Il padre biologico del piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in coma da una settimana a Napoli, non riesce a credere che il figlio possa essere stato ridotto in quelle gravissime condizioni per mano della ex compagna (non indagata – ndr) e non punta l'indice contro nessuno, ma – attraverso il suo avvocato, Franco Maldonato – chiede che sulla vicenda sia fatta chiarezza fino in fondo, in particolare accertando la natura delle fratture pregresse riscontrate sul corpo del piccolo. Le condizioni di Pietro restano stabili, ma ancora gravissime. Il bambino era stato inizialmente portato dalla madre all' ospedale di Sapri, nel Salernitano, per poi essere trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale Santobono di Napoli, dove si trova tuttora nel reparto di rianimazione.

