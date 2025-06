Bimbo di 9 mesi in coma il papà | Forse colpito da emorragia spontanea E chiede l'affidamento del fratellino

Una tragedia che scuote il cuore: un bambino di appena 9 mesi in coma, forse vittima di un'emorragia spontanea, mentre il padre chiede l'affidamento del fratellino. Ricoverato al Santobono e sottoposto a due interventi, il piccolo lotta tra la vita e la speranza. La veritĂ si fa strada tra dubbi e accuse, lasciando una famiglia spezzata e un'intera comunitĂ in attesa di risposte. Continua a leggere

Il bimbo ricoverato al Santobono operato due volte. Il padre: "Non riesco a credere ai maltrattamenti. Secondo i medici, l'emorragia cerebrale potrebbe essere spontanea". 🔗 Leggi su Fanpage.it

