Bimbo di 5 anni ingoia un cacciavite | salvato dai medici dell'ospedale Ruggi di Salerno

Un gesto improvviso e pericoloso ha portato un bambino di soli 5 anni a ingerire un cacciavite, ma grazie all’intervento tempestivo dei medici dell’ospedale Ruggi di Salerno, la sua vita è stata salvata. La prontezza e la professionalità del team sanitario hanno fatto la differenza in questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire come si è svolto il salvataggio e i consigli per prevenire simili incidenti.

Un bambino di 5 anni ricoverato a Salerno dopo aver ingerito un cacciavite: salvato dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi di Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

