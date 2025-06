Bimbo di 5 anni ingoia un cacciavite giocattolo | salvato in extremis al Ruggi

Un episodio che mette in evidenza l'importanza della vigilanza e della prontezza dei soccorritori. Un bambino di soli cinque anni, dopo aver ingerito un cacciavite giocattolo, è stato salvato in extremis presso il reparto di Gastroenterologia dell'ospedale Ruggi di Salerno. La tempestiva diagnosi e l'intervento hanno evitato conseguenze gravi, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra famiglia e personale medico per la sicurezza dei più piccoli.

Lieto fine all'ospedale di Salerno: un bambino di cinque anni, inspiegabilmente, ha ingerito un cacciavite giocattolo con la punta di metallo, qualche giorno fa. A raccontare l'accaduto, la dottoressa Arianna Diasco del Reparto di Gastroenterologia e Endoscopia dell'AOU San Giovanni di Dio e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Bimbo di 5 anni ingoia un "cacciavite giocattolo": salvato in extremis al Ruggi

