Bimbo di 5 anni inghiotte cacciavite giocattolo a Salerno | salvo dopo delicato intervento

Un dramma sfiorato a Salerno: un bambino di soli 5 anni ha ingerito accidentalmente un cacciavite giocattolo con una punta metallica, scatenando il panico tra i genitori. Per fortuna, grazie a un intervento delicato e tempestivo presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi”, il piccolo è stato salvato da un grave pericolo di perforazione intestinale. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza sui giocattoli dei nostri figli.

Attimi di terrore per una famiglia salernitana, quando il loro bambino di appena 5 anni ha accidentalmente ingoiato un giocattolo contenente una pericolosa punta metallica subito dopo cena. Il piccolo rischiava seriamente la perforazione dell’intestino, eventualitĂ che avrebbe potuto avere esiti fatali. L’incidente si è verificato solo pochi giorni fa, ma è stato reso noto oggi dall’Azienda ospedaliera universitaria “ San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona ” di Salerno, i cui medici hanno compiuto un vero e proprio miracolo medico. Un corpo estraneo che poteva essere letale. Secondo quanto ricostruito, il bambino, in modo inspiegabile, avrebbe ingerito l’oggetto appuntito subito dopo aver consumato la cena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Bimbo di 5 anni inghiotte cacciavite giocattolo a Salerno: salvo dopo delicato intervento

