Bimbo di 2 anni ferito in giardino da un trattorino tagliaerba

Un incidente spaventoso in un tranquillo angolo di Valtidone ha coinvolto un bimbo di 2 anni, rimasto gravemente ferito al piede da un trattorino tagliaerba. Trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Parma, il piccolo sta ricevendo le cure necessarie. La scena drammatica e l’intervento rapido delle forze dell’ordine sottolineano l’importanza di massima prudenza con i macchinari nelle aree domestiche, per evitare tragedie simili.

Un bambino di 2 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma dopo essere rimasto ferito seriamente a un piede. L'infortunio è avvenuto in un'abitazione sulle colline della Valtidone nella mattinata di sabato 14 giugno. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri, intervenuti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Bimbo di 2 anni ferito in giardino da un trattorino tagliaerba

