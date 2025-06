Bimbo di 2 anni ferito ad un piede da un tagliaerba | in elisoccorso al Maggiore

Un incidente spaventoso scuote le tranquille colline della Valtidone: un bambino di soli 2 anni è stato gravemente ferito al piede da un tagliaerba e trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. La scena, drammatica, ha suscitato grande preoccupazione tra i familiari e la comunità locale. Il prossimo aggiornamento fornirà dettagli sulle condizioni del piccolo e sugli sviluppi dell’intervento di soccorso.

Un bimbo di due anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo essere rimasto gravemente ferito ad un piede. L'incidente è avvenuto in un'abitazione lungo le colline della Valtidone, nel Piacentino, nella mattinata di sabato 14 giugno. Come riportato da IlPiacenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Bimbo di 2 anni ferito ad un piede da un tagliaerba: in elisoccorso al Maggiore

In questa notizia si parla di: bimbo - anni - ferito - piede

