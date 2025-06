Bimba morta a Villa Pamphili gli indizi che hanno portato all’arresto di Rexal Ford

Un dramma scuote Roma: la tragica morte di una bambina a Villa Pamphili ha portato all’arresto di Rexal Ford, cittadino statunitense trovato nascosto tra i turisti sull’isola greca di Skiathos. La sua fuga si è conclusa grazie alle indagini sulle celle telefoniche, che hanno tradito il suo nascondiglio. Un epilogo che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla giustizia, lasciando tutti con il fiato sospeso.

È stato rintracciato sull’isola greca di Skiathos il 46enne Rexal Ford, cittadino statunitense accusato dell’ omicidio della bambina trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili, a Roma, non lontano dal cadavere della madre. L’uomo si era rifugiato tra i turisti, cercando di mimetizzarsi, ma è stato tradito dal suo telefono cellulare. Grazie all’analisi delle celle, le autorità italiane e greche sono riuscite a individuarlo e bloccarlo: la polizia dell’isola lo ha fermato venerdì mattina. L’uomo, che durante un primo controllo a Roma si era qualificato come il padre della bambina, è accusato di omicidio aggravato della piccola, di circa otto mesi, e sospettato anche della morte della donna, la cui identità resta ancora incerta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimba morta a Villa Pamphili, gli indizi che hanno portato all’arresto di Rexal Ford

