Bike Night Emilia-Romagna | pedalata notturna da Ferrara al mare

Preparate le luci e il cuore, perché questa sera si accende la passione per le due ruote con la magica ‘Bike Night Emilia-Romagna’. Una pedalata notturna da Ferrara al mare, tra amici e paesaggi incantati, che promette emozioni indimenticabili. L’undicesima edizione, organizzata da Witoor e partner locali, unisce comunità e avventura in un viaggio di 100 km sotto le stelle. I dettagli sono pronti a rendere questa notte unica e coinvolgente.

Una notte in bici dal centro di Ferrara fino al mare. Attesa per l’undicesima edizione della ‘Bike Night Emilia-Romagna’, che si terrà stasera con partenza a mezzanotte da piazza Trento Trieste, per percorrere i 100km fino al lido di Volano. Un evento promosso e organizzato da Witoor in collaborazione con Confagricoltura Ferrara, Uisp comitato di Ferrara, Fiab Ferrara, associazione Anffas ed altre associazioni del territorio. I dettagli sono stati presentati nei giorni scorsi in Comune. "La Bike Night riesce a promuovere la mobilità sostenibile – ha spiegato l’assessore Carità – dimostrando il potenziale del percorso cicloturistico Destra Po e la vocazione sempre più cicloturistica e sportiva della città di Ferrara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net