Biglietti Giostra | notte in fila per accaparrarsi i tagliandi

In un’atmosfera di tradizione e passione, i fan più accaniti della Giostra del Saracino hanno sfidato l’alba per assicurarsi i biglietti. Trascorrendo la notte in piazza della Libertà, hanno dimostrato che l’amore per questa manifestazione va oltre ogni limite. Alle 9, già pronti in prima fila, si sono lanciati alla conquista dei tagliandi, pronti a vivere un altro indimenticabile appuntamento. L’entusiasmo è alle stelle: e tu, sei pronto a partecipare?

Secondo una cara, vecchia abitudine, alcuni quartieristi hanno trascorso la notte davanti alla biglietteria e dormito in piazza della Libertà. Così stamani alle 9, quando è cominciata la vendita libera, erano lì in pole position per acquistare i tagliandi della Giostra del Saracino del 21 giugno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Biglietti Giostra: notte in fila per accaparrarsi i tagliandi

La notte dell'estrazione delle carriere: così si corre Giostra. La cerimonia - Preparati a vivere un momento magico: sabato 14 giugno alle 21.30, piazza del Comune si anima con la cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani, preludio all’attesa Giostra del Saracino del 21 giugno.

