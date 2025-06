Biennale Teatro Ursina Lardi | teatro è politica ci rende liberi

Il teatro, più di ogni altra forma d’arte, si erge come un atto di resistenza e di libertà in tempi complessi. La Biennale Teatro Ursina Lardi a Venezia ci invita a riflettere su come l’arte possa diventare un potente strumento di denuncia e speranza, ricordandoci che, anche nelle sfide più dure, il teatro ci permette di essere liberi e di non dimenticare ciò che conta davvero.

Venezia, 14 giu. (askanews) – “In tempi come questi, con le destre estreme e libertarie, ma anche con forze conservatrici più moderate che continuano a smantellare e annientare non solo i finanziamenti e le infrastrutture, ma le condizioni stesse che rendono possibile l’arte, fare teatro è diventato, di per sé, un atto politico. Il teatro, nel solo fatto di esistere, ci rivela come possiamo essere liberi. Ci impedisce di dimenticare ciò che l’uomo sa dell’uomo”. E’ un discorso memorabile quello con cui Ursina Lardi ha accettato il Leone d’argento per la Biennale Teatro, un discorso forte diretto, pronunciato tra l’altro davanti al ministro della Cultura Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

