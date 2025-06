Biennale Teatro il mistero prodigioso di Romeo Castellucci

Il teatro di Romeo Castellucci è un viaggio immersivo nell’arte della provocazione, dove ogni scena apre infinite porte all’interpretazione. In "I mangiatori di patate", presentato in anteprima alla Biennale Teatro di Venezia, l’illusione del tempo si dissolve, lasciando spazio a un’esperienza sensoriale e intellettuale unica. L’opera sfida lo spettatore a interrogarsi sulla realtà, sul senso e sulle emozioni profonde che ci definiscono. Un appuntamento imprescindibile per gli amanti del teatro che desiderano andare oltre la superficie.

Venezia, 14 giu. (askanews) - Il teatro di Romeo Castellucci è, per definizione, totale e lascia aperte le porte a molte possibili interpretazioni. Succede così anche in "I mangiatori di patate", l'azione drammatica che ha portato, in anteprima assoluta alla Biennale Teatro di Venezia, sull'isola del Lazzaretto vecchio. La dimensione temporale è la prima che si smarrisce, una volta entrati nello spazio dell'azione. Quello che vediamo sembra provenire contemporaneamente dal passato e dal futuro. Ci sono corpi, fin da subito, ma non sono umani, sono qualcosa che forse un tempo era stato umano, ma oggi è un ibrido, una forma forse ancora non conosciuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Teatro, il mistero prodigioso di Romeo Castellucci

In questa notizia si parla di: teatro - biennale - romeo - castellucci

I 5 buoni motivi, culturali e persino politici, per seguire la Biennale Teatro che si apre a Venezia il 31 maggio - Scopri perché seguire la Biennale Teatro di Venezia, in programma dal 31 maggio al 15 giugno, rappresenta un’occasione imperdibile di arricchimento culturale e impegno politico.

#BiennaleTeatro2025 | Giorno 10 L'azione di Romeo Castellucci per l'Isola del Lazzaretto Vecchio, la talk di Antonio Latella nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, il progetto di Thom Luz per WWW.WORDWORLDWAR.BOMB dell'Accademia Nazionale d' Vai su Facebook

#RomeoCastellucci ’s I MANGIATORI DI Vai su X

Biennale Teatro, l’oscura grandezza di Romeo Castellucci; Biennale Teatro 2025: Theatre is Body - Body is Poetry; Biennale Teatro, il mistero prodigioso di Romeo Castellucci.

Una Biennale carnale per il debutto di Willem Dafoe con il regista Romeo Castellucci - «Il corpo, la sua intelligenza fuori dal nostro controllo è il cuore pulsante del teatro. Riporta ilmessaggero.it

A Venezia Wooster Group e Romeo Castellucci inaugurano la Biennale Teatro - Festival Internazionale del Teatro diretto da Willem Dafoe, che mette al centro la presenza fisica dell’attore, attorno al quale ... nonsolocinema.com scrive

Biennale Teatro, festival si apre con Wooster Group e Castellucci - (askanews) – Si apre oggi, sabato 31 maggio, Theater Is Body, Body Is Poetry, il 53esimo Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia diretto da Willem Dafoe, che mette ... Riporta askanews.it