Bici travolta da una moto alla Rossia | due feriti gravi

Un drammatico scontro sulla provinciale 28 di Rossia scuote la comunità di Gossolengo. Un ciclista e un motociclista sono rimasti gravemente feriti in un incidente che ha lasciato tutti senza parole, con la bici distrutta e due vite appese a un filo. La dinamica dell’incidente solleva molte domande sulla sicurezza stradale in zona. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli su questa vicenda che ha sconvolto il territorio.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 14 giugno lungo la strada provinciale 28 vicino a Gossolengo, in località Rossia. Un ciclista è stato travolto da una moto: la bici si è rotta in due pezzi a causa dell'impatto ed entrambi sono stati sbalzati dalle selle.

