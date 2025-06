Biblioteca al mare da giugno a settembre torna alle ' Onde del Tirreno' il servizio di prestito gratuito dei libri

Immergiti nell’estate con la Biblioteca al Mare: da giugno a settembre, il Tirreno si trasforma in un’oasi di cultura e lettura. Dal 17 giugno al 12 settembre, torna il servizio di prestito gratuito dei libri, pensato per rendere le tue giornate in spiaggia ancora più piacevoli e arricchenti. Due giorni alla settimana, la biblioteca porta in riva al mare un mondo di storie e conoscenza...

A partire da martedì 17 giugno riapre la Biblioteca al Mare, l’iniziativa estiva promossa dalla Biblioteca Labronica del Comune in collaborazione con la Cooperativa Itinera, pensata per portare in riva al mare la lettura e i servizi bibliotecari. Fino al 12 settembre, sarà attiva due giorni alla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Biblioteca al mare, da giugno a settembre torna alle 'Onde del Tirreno' il servizio di prestito gratuito dei libri

In questa notizia si parla di: biblioteca - mare - giugno - settembre

