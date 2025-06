Biancaneve | perché è il live action più politico della Disney

Biancaneve, il celebre classico Disney del 1937, torna sul grande schermo in una veste completamente rivisitata: il live action diretto da Marc Webb e interpretato da Rachel Zegler e Gal Gadot. Nonostante sia uno dei più criticati e discussi degli ultimi anni, questo film ha cercato di rivoluzionare la storia tradizionale, arricchendola di nuovi colpi di scena. Ma perché questa scelta ha diviso il pubblico? Scopriamolo insieme.

Uno dei più bistrattati adattamenti degli ultimi anni è anche uno di quelli che ha provato maggiormente a cambiare le carte in tavola. In streaming su Disney+. Ci sono film che già dall'annuncio, dalle prime immagini e dai primi rumor, raccolgono lo sfavore del pubblico. Questo è successo sicuramente con Biancaneve, l'adattamento live action del Classico Disney del 1937 e diretto da Marc Webb con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot, arrivato in streaming su Disney+. Curiosamente, rispetto a remake come Lilo & Stitch e Dragon Trainer, ha provato ad aggiornare e arricchire la tematica che la storia aveva, non incontrando però un back positivo tra gli spettatori.