Beukema anche per lui il prezzo non è giusto Il Napoli non vuole fare il pollo del mercato

Il mercato estivo si infiamma e il Napoli dimostra di voler tenere duro: niente follie, niente acquisti a costo eccessivo. Beukema, come Musah, è al centro di questa battaglia di cifre, con i partenopei pronti a difendere le proprie strategie. La volontà di investire c’è, ma senza farsi prendere in giro: la fermezza del club campano è chiara. E ora, tutto si gioca sul filo del prezzo, con l’obiettivo di concludere gli affari senza compromessi.

Il Napoli i soldi li ha, è disposto a fare immediatamente mercato ma non a farsi prendere per i fondelli. E così ha detto no al Milan che ha addirittura rilanciato di fronte ai 25 milioni offerti per Musah. E Manna ha fatto capire al Bologna che o abbassano le pretese per Beukema – difensore centrale olandese con zero presenze in Nazionale – oppure non se ne fa niente. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Il Napoli lavora con il Bologna per il grande obiettivo della difesa: Sam Beukema. Il problema, come sempre, riguarda la valutazione del cartellino: le prime richieste da 35 e poi 30 milioni sono state ritenute eccessive. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema, anche per lui il prezzo non è giusto. Il Napoli non vuole fare il pollo del mercato

In questa notizia si parla di: napoli - beukema - fare - mercato

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Il Napoli non si ferma: dopo De Bruyne, pressing su Frattesi e Beukema! Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato azzurro: Dopo l’affare De Bruyne, il Napoli di Conte vuole ancora rinforzar Vai su Facebook

Sportitalia – #Napoli protagonista del mercato: da #Beukema a #Chiesa, tante operazioni in cantiere https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sportitalia-%E2%80%93-Napoli-protagonista-del-mercato--da-Beukema-a-Chiesa--tante-operazioni-in-cantier Vai su X

Beukema, anche per lui il prezzo non è giusto. Il Napoli non vuole fare il pollo del mercato; Mercato – Il Napoli spinge per Beukema, e l’olandese ricambia. Per il Bologna…; Mercato, il Napoli vuole Beukema! Intesa fra club e calciatore già raggiunta, la palla passa al Bologna.

Mercato – Niente sconti per Beukema e Ndoye: il Bologna fissa l’asticella in alto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Beukema vede il Napoli. Ma resta la distanza - Dicono in Olanda: intorno Sam Beukema si respira aria di sensazioni buone, positive, in merito al trasferimento al Napoli. Segnala msn.com

Beukema vuole il Napoli, quotazioni Lucca in rialzo. Ultime su Ndoye e Frattesi - Il Napoli, dopo avere ufficializzato gli ingaggi di De Bruyne e Marianucci, è al lavoro per chiudere altri affari in entrata. Lo riporta msn.com