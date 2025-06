Betta una minuscola Yorkshire presa per fare cuccioli e mai amata | ora cerca casa a Como

Betta, una minuscola yorkshire di circa due anni, ha attraversato momenti difficili, vivendo solo per fare cuccioli senza mai ricevere affetto. Ora cerca una famiglia che le ridia fiducia e amore, offrendole il calore di una vera casa. Questa dolce cagnolina merita una seconda possibilità: se vuoi cambiarle la vita, vieni a conoscerla a Como e scopri come puoi fare la differenza.

