Bertinotti | Dovremmo metterci nella condizione di costruire un movimento universale per la pace

In un mondo segnato da conflitti e incertezze, l'appello di Bertinotti ci invita a riflettere sull'urgenza di unire le forze per costruire un movimento universale per la pace. Solo attraverso il dialogo e la solidarietà globale possiamo sperare di uscire dall'Apocalisse quotidiana che ci circonda. È tempo di agire con decisione e visione condivisa, perché il futuro dell'umanità dipende dalle scelte che facciamo oggi.

ROMA – “Penso che noi dovremmo metterci nella condizione di costruire un movimento universale per la pace, perché noi siamo – e uso delle parole davvero meditate – nel tempo dell’Apocalisse”. Lo ha affermato l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista rilasciata a Manuela Moreno, nel corso dell’ultima puntata del programma “Un Alieno in Patria”, in onda in diretta su Rai 3. “Ogni giorno siamo di fronte a una sorpresa tragica”, ha detto Bertinotti, “Ma ognuno di noi immaginava che Israele potesse bombardare l’Iran, cioè la Persia, un paese dalla storia millenaria, che quale che sia la sua direzione attuale è una culla di civiltà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bertinotti: “Dovremmo metterci nella condizione di costruire un movimento universale per la pace”

In questa notizia si parla di: dovremmo - metterci - condizione - costruire

Bertinotti: “Dovremmo metterci nella condizione di costruire un movimento universale per la pace”

lopinionista.it scrive: “Penso che noi dovremmo metterci nella condizione di costruire un movimento universale per la pace, perché noi siamo – e uso delle parole davvero ...