Berrettini piove sul bagnato | ancora rogne dopo il ritiro dal Queen’s

Matteo Berrettini si trova di nuovo nel mirino delle difficoltà, tra infortuni e ritiri che sembrano non volerlo abbandonare. Se fosse un colore, il giallo simbolizza perfettamente il suo enigma personale: un atleta dalle potenzialità straordinarie ma spesso vittima di imprevisti che complicano il suo cammino. È il momento di scoprire se questa serie di sfortune possa finalmente volgere al positivo, o se il mistero continuerà a prevalere.

Problemi su problemi per Matteo Berrettini: non bastavano l'infortunio e il ritiro dal torneo del Queen's, ci mancava solo questa. Se Matteo Berrettini fosse un colore, sarebbe sicuramente giallo. Questo perché ogni volta che – purtroppo – s'infortuna, puntualmente le sue condizioni fisiche restano avvolte nel mistero. E il giallo, si sa, è il colore dei "casi irrisolti", delle situazioni poco chiare, degli enigmi che non si riesce a risolvere in nessun modo. È successo anche stavolta, come da copione.

