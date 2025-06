Berlusconi sulla fusoliera Ma il Tar frena l’intitolazione

Un murale audace e provocatorio cattura l’attenzione a Malpensa, raffigurando Silvio Berlusconi a cavallo di un aereo, simbolo del suo impatto politico e mediatico. Realizzato dall’artista AleXsandro Palombo, il dipinto ha acceso il dibattito sull’intitolazione dello scalo all’ex premier scomparso due anni fa. Tuttavia, il Tar ha sospeso la decisione definitiva, rinviandola al gennaio 2026, lasciando aperta una discussione che infiamma opinioni e polemiche.

L’ex premier a cavallo della fusoliera di un aereo. È il nuovo murale che ritrae Silvio Berlusconi a opera dell’artista AleXsandro Palombo, realizzato a Malpensa, scalo intitolato all’ex presidente del Consiglio scomparso due anni fa. Una decisione su cui pende un ricorso al Tar, che prorio pochi giorni fa ha rinviato al gennaio 2026 la valutazione definitiva sull’intitolazione dello scalo a Berlusconi, contro cui hanno presentato ricorso il Comune di Milano e altri enti. Il murale s’intitola “Welcome to Silvio Berlusconi Airport“ e raffigura l’ex leader di FI come fosse a cavallo della fusoliera di un aereo Alitalia in volo, mentre con la mano sinistra accenna il suo tipico saluto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Berlusconi sulla fusoliera. Ma il Tar frena l’intitolazione

