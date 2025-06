Bergomi su De Bruyne e Modric | Il belga un acquisto straordinario il croato può ancora andare bene per la Serie A

Giuseppe Bergomi, iconico ex capitano dell’Inter, analizza con entusiasmo gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luka Modric per la Serie A. Due stelle di livello mondiale pronte a lasciare il segno nel campionato italiano: il belga al Napoli di Conte, un vero e proprio acquisto straordinario, e il croato al Milan, ancora in piena forma per affrontare nuove sfide. La Serie A si prepara a brillare ancora di più con questi grandi nomi…

Giuseppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha commentato gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luka Modric. Le sue parole dagli studi di Sky Sport. Il prossimo campionato di Serie A si arricchirà degli importanti nomi di Kevin De Bruyne e Luka Modric. Il belga arricchirà ulteriormente il patrimonio tecnico a disposizione del Napoli di Antonio Conte. Il Pallone d'Oro croato, invece, offrirà qualità ed esperienza al Milan di Massimiliano Allegri. Due acquisti sicuramente molto importanti, anche se molti pongono dubbi circa le loro condizioni fisiche. Negli studi di Sky Sport, la bandiera dell' Inter Giuseppe Bergomi ha commentato così i due acquisti.

