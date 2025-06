Bergomi esalta quel colpo | Affare straordinario per il nostro campionato

Giuseppe Bergomi, leggenda dell’Inter, ha acceso il dibattito con parole entusiaste su Kevin De Bruyne, recentemente acquistato dal Napoli. L’ex difensore ha definito il trasferimento un “affare straordinario” per il nostro campionato, sottolineando la qualità e l’esperienza del centrocampista belga. In un contesto di critiche sull’età, Bergomi ribadisce: «Penso che sia un colpo straordinario». Le sue parole esaltano l’importanza di questo acquisto storico, aprendo nuove prospettive per la Serie A.

. Le dichiarazioni dell’ex bandiera dell’Inter. Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’ Inter e della Nazionale italiana, ha parlato negli studi di Sky Sport riguardo all’acquisto ufficializzato dal Napoli di Kevin De Bruyne, commentando le critiche relative all’età del centrocampista. DICHIARAZIONI – « Penso che sia un colpo straordinario. In passato pensavo che i giocatori oltre i 33-34 anni potessero far fatica, ma nel nostro campionato, invece, ci stanno molto bene. Perché vedi i quattro anni che ha fatto l’Inter con giocatori di quell’età lì che hanno fatto un grandissimo percorso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi esalta quel colpo: «Affare straordinario per il nostro campionato»

