Bergamo vandali in azione in centro | sfondata la vetrina del Bù Cheese Bar

La città di Bergamo si sveglia ancora una volta con il segno di un episodio vandalico che ha lasciato il segno nel cuore del centro. La notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno, ignoti hanno scardinato la vetrina del Bù Cheese Bar, usando una panca del dehor come arma. Un gesto impulsivo che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla convivenza urbana. Ma cosa succederà ora?

Bergamo. La vetrina è stata sfondata con una delle panche del dehor. Valdali in azione nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno in pieno centro a Bergamo: nel mirino il Bù Cheese Bar, locale – in via Monte San Michele, vicino alla Procura e al Tribunale – aperto fino all'1 e frequentato da molti giovani. Dopo la chiusura i vandali hanno colpito la vetrina centrale, sfondandola con una delle panche usate all'esterno del locale. Poi hanno infranto 7 lampadine: forse volevano entrare nel bar ma non ci sono riusciti. Il buco nella vetrina è stato temporaneamente coperto nel pomeriggio per poter aprire al pubblico alle 18.