Bergamo parte il cantiere del nuovo palasport da 2.500 posti sulle ceneri del Palacreberg

Entusiasmanti novità per Bergamo: parte il cantiere del nuovo palasport da 2.500 posti, che sorgerà sulle ceneri del vecchio Palacreberg in via Pizzo della Presolana. Dopo aver analizzato più di 50 offerte, la vincitrice è la Gvg S.p.A. di Roma, scelta per realizzare un impianto all’avanguardia, pronto a diventare il cuore pulsante dello sport e dell’intrattenimento cittadino. Un progetto che trasformerà Bergamo, portando energia e nuove opportunità nel quartiere.

Bergamo, 14 giugno 2025 – Formalizzata l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport di Bergamo, nell'area di via Pizzo della Presolana, dove un tempo sorgeva il Palacreberg. L'impresa vincitrice della gara è la Gvg S.p.A. di Roma, risultata prima in graduatoria che ha visto la presentazione di oltre 50 offerte. L'intervento, affidato a Chorus Life S.p.A. in qualità di stazione appaltante, rappresenta un tassello strategico nel processo di rigenerazione urbana della città.

In questa notizia si parla di: bergamo - palacreberg - cantiere - palasport

