Bergamo code per i lavori al teleriscaldamento | prime giornate tra disagi e nuovi sensi unici

a grande trasformazione per Bergamo, che si prepara ad un futuro più sostenibile. Tuttavia, le prime giornate di lavori hanno portato disagi e nuovi sensi unici, coinvolgendo il cuore della città. Con pazienza e collaborazione, cittadini e lavoratori devono affrontare questa fase di cambiamento, pronti a godere presto dei benefici di un sistema di teleriscaldamento efficiente e all’avanguardia. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa importante sfida urbana.

Bergamo. I lavori sono appena cominciati, ma le conseguenze sulla viabilità cittadina si sono fatte subito sentire. Nell’area tra via Frizzoni, viale Muraine, via Cesare Battisti e via Pitentino, cuore della prima fase dell’intervento per il teleriscaldamento targato A2A, i primi giorni hanno registrato code consistenti, rallentamenti e ingorghi durante le ore di punta e non solo. Il cantiere, partito lunedì 9 giugno, rappresenta una tappa cruciale della strategia ambientale della città, ma i suoi impatti sul traffico sono già ben visibili. L’introduzione del senso unico verso sud su via Battisti e viale Muraine ha completamente ridisegnato i flussi veicolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, code per i lavori al teleriscaldamento: prime giornate tra disagi e nuovi sensi unici

In questa notizia si parla di: bergamo - code - lavori - teleriscaldamento

Code senza fine. Funicolare a Bergamo e imbarcaderi a Iseo le attrazioni sold-out - L’estate è ufficialmente alle porte e il lago d'Iseo e il Garda brillano come gemme del turismo italiano! Con attrazioni sold out e visitatori che affollano le splendide località, questi luoghi si confermano icone di bellezza e cultura.

Da giovedì 12 giugno è attivo il «circuito» con senso unico verso il centro, a causa dei lavori al teleriscaldamento. Da via Pitentino è anche possibile girare a sinistra su via Battisti. Polizia locale in campo per regolare il traffico. Vai su Facebook

Viale Muraine a Bergamo, nuova viabilità e prime code; Bergamo, viale Giulio Cesare e non solo: l’estate calda dei cantieri (e delle code); Lavori per il teleriscaldamento anche in piazzale Loverini a Bergamo, cambia la viabilità.

Viale Muraine a Bergamo, nuova viabilità e prime code - Da giovedì 12 giugno è attivo il «circuito» con senso unico verso il centro, a causa dei lavori al teleriscaldamento. Secondo ecodibergamo.it

Bergamo, lavori per il teleriscaldamento e nuova Gamec: le modifiche al traffico fra via Frizzoni, Muraine, Battisti e Pitentino - I lavori sono stati programmati nel periodo estivo, in concomitanza con la chiusura delle scuole e la minore pressione del traffico «proprio per ridurre al minimo i disagi», specifica una nota del ... Come scrive bergamo.corriere.it

Teleriscaldamento a Bergamo, la mappa dei lavori dal 9 giugno al 31 agosto - Tutte le modifiche alla viabilità previste dalle quattro fasi del cantiere, che interesserà l'area fra le vie Frizzoni, Muraine, Battisti e Pitentino ... bergamo.corriere.it scrive