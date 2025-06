Benvenuti al Vanity Fair Club Lido Villeggiatura il party più iconico del Taormina Film Festival

Benvenuti al Vanity Fair Club Lido Villeggiatura, il party più iconico del Taormina Film Festival! Immersi nella splendida cornice di Villa Sant’Andrea, sulla spiaggia più affascinante di Taormina, il Gruppo Belmond e Vanity Fair hanno riunito attrici, attori e ospiti d’eccezione per una serata indimenticabile, fatta di glamour, eleganza e divertimento. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove il glamour si incontra con la magia del cinema.

