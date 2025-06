Benigni a Propaganda Live | A Gaza e in Ucraina uccidono bambini che vigliaccheria Non sono uomini – Il video

Benigni a Propaganda Live denuncia con passione le atrocità che insanguinano Gaza, l’Ucraina e il Mediterraneo, concentrando il suo sguardo sulle vittime più innocenti: i bambini. La sua riflessione toccante ci ricorda quanto sia urgente fermare questa barbarie. Quando i bambini giocano alla guerra – ha detto – appena uno si graffia, il gioco si trasforma in un incubo senza fine. È il momento di agire con coraggio e umanità.

Ospite a Propaganda Live su La7, Roberto Benigni ha espresso una riflessione toccante e accorata sulle guerre in corso, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina e a Gaza, e alle continue morti nel Mar Mediterraneo. Il premio Oscar ha denunciato con forza l’orrore che colpisce i più piccoli: «Continuano a uccidere i bambini, non sono uomini!». «Quando i bambini giocano alla guerra – ha detto – appena uno si graffia, il gioco si interrompe. Perché allora, di fronte alla morte di un bambino vero, non si fermano? Dovrebbero fermarsi. È una vigliaccheria. È insopportabile per l’animo umano. 🔗 Leggi su Open.online

