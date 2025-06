Beni durevoli | in Toscana consumi a +4,9% sfiorano i 6 miliardi di euro

La Toscana si conferma un polo di eccellenza nel settore dei beni durevoli, con consumi che sfiorano i 6 miliardi di euro e un incremento del 4,9%. Con una spesa media tra le più elevate d’Italia e Prato in prima linea nella crescita delle auto usate, la regione si distingue come un mercato dinamico e in costante espansione. Scopriamo insieme le tendenze e le opportunità di questo vivace settore.

Arezzo, 14 giugno 2025 – Beni durevoli: in Toscana consumi a +4,9% sfiorano i 6 miliardi di euro Con 5,93 miliardi, la Toscana è la sesta regione dello Stivale per volume complessivo di acquisti. Secondo l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, la spesa media per famiglia è la terza più alta in Italia dietro a quelle di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Prato è la terza provincia a livello nazionale per crescita nelle auto usate (+15,1%). La Toscana si colloca al sesto posto nella graduatoria delle venti regioni italiane per volume di spesa in beni durevoli nel 2024, grazie a un totale di 5 miliardi e 927 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beni durevoli: in Toscana consumi a +4,9% sfiorano i 6 miliardi di euro

