Benevento l’ex Pazienza vicino a trovare una nuova panchina

Benevento, l'ex Pazienza vicina a una nuova sfida? Con un contratto ancora in corso fino al 2026, l'allenatore potrebbe trovare presto nuova continuità, dopo un periodo turbolento e breve con il Benevento. La Torres, attuale protagonista nel girone B di Serie C, sembra aver acceso un forte interesse nei suoi confronti. L'opportunità di rinascita è dietro l'angolo: sarà questa la mossa giusta per ridare slancio alla carriera di Pazienza?

Potrebbe essere la Torres la prossima destinazione di mister Michele Pazienza che è ancora legato da un contratto con il Benevento fino a giugno 2026. La sua poco felice esperienza nel Sannio a febbraio è durata appena quattro gare che non hanno affatto dato la svolta sperata con il suo arrivo con il conseguente esonero. Nelle ultime ore la Torres che milita nel girone B di Serie C avrebbe dato una forte accelerazione alla trattativa ed a breve potrebbe esserci la fumata bianca. Spettatore interessato il Benevento che in questo modo si libererebbe dall'obbligo di pagare l'ingaggio a Pazienza fino al termine del suo contratto con i giallorossi.

#Torres Continua il lavoro dei rossoblù per la ricerca del nuovo allenatore: tra i nomi caldi di queste ore c'è l'ex Avellino e Benevento Michele #Pazienza

