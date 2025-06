Benevento in ricostruzione ma il mercato già impazza | dalla Puglia potrebbe arrivare il nuovo ‘9’

Benevento è in piena fase di ricostruzione sportiva, ma il mercato non si ferma. Dalla Puglia arrivano voci di un possibile colpo importante, il nuovo 821698217, che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Tra speculazioni e strategie di mercato, sembra ci sia un forte legame tra Benevento e Cerignola, con alcune piste aperte e altre chiuse. È il momento di seguire gli sviluppi: la prossima mossa potrebbe essere ricialzante per entrambe le realtà.

Tempo di lettura: 2 minuti Pare esserci un certo legame tra Benevento e Cerignola, sportivamente parlando. Le voci, in tema di mercato, hanno ultimamente collegato le due realtà in maniera abbastanza forte. Di Toro era la figura individuata come direttore sportivo e la possibilità era abbastanza concreta prima del dietrofront del Benevento. Intanto il dirigente abruzzese si è tirato fuori dalla mischia annunciando di proseguire in Puglia con tanto di rinnovo del contratto. Ma da Cerignola si fanno insistenti le voce che porterebbero a Francesco Salvemini, attaccante dei gialloblù che pare pronto per un biennale col Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento in ricostruzione ma il mercato già impazza: dalla Puglia potrebbe arrivare il nuovo ‘9’

