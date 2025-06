Belmonte Mezzagno si colora con l’Infiorata | 10 i quadri fatti con i fiori in piazza Garibaldi

Belmonte Mezzagno si prepara a vivere un evento unico: l’Infiorata, un’esplosione di colori e creatività che trasformerà Piazza Garibaldi in un caleidoscopio di fiori. Domenica 22 giugno 2025, dalle 9 del mattino, cittadini e visitatori potranno ammirare i quadri floreali realizzati con passione e maestria. Un’occasione speciale per celebrare arte, tradizione e il forte senso di comunità. La Pro Loco invita tutti a partecipare a questa magica giornata, all’insegna della bellezza condivisa.

Domenica 22 giugno 2025, a partire dalle ore 9, piazza Garibaldi si trasformerà in un meraviglioso tappeto di fiori in occasione della prima edizione dell’Infiorata belmontese, un evento che unisce arte, tradizione e partecipazione popolare. La manifestazione nasce dal desiderio della Pro Loco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Belmonte Mezzagno si colora con l’Infiorata: 10 i quadri fatti con i fiori in piazza Garibaldi

In questa notizia si parla di: fiori - infiorata - piazza - garibaldi

Comune di Melito di Porto Salvo Continuano i lavori di pulizia e rimozione dei rami e delle foglie secche delle palme dislocate lungo il Viale Garibaldi e Piazza Stazione. L’intervento si sta svolgendo sotto la supervisione dell’Area Manutenzione-Ambiente-Patr Vai su Facebook

Belmonte Mezzagno si colora con l’Infiorata: 10 i quadri fatti con i fiori in piazza Garibaldi; STAMPA; COLOGNA IN FIORE 2025: UN’ESPLOSIONE DI COLORI, SAPORI E TRADIZIONI DOMENICA 4 MAGGIO..

Belmonte Mezzagno si colora con la prima edizione dell’Infiorata - 00, Piazza Garibaldi si trasformerà in un meraviglioso tappeto di fiori in occasione della prima edizione dell’Infiorata Belmontese, un evento che unisce ... Si legge su palermotoday.it

La festa dei fiori crea la piazza giardino. Badia per la prima volta protagonista. E il traffico non si strozza alla Cadorna - Felice l’idea di traslocare la Santissima Annunziata nella nuova sede, complice il cantiere di via Garibaldi ... Secondo lanazione.it

Listone in fiore: marea ‘green’ in piazza - il weekend di sabato e domenica vedrà piazza Garibaldi accogliere florovivaisti, artigiani del verde e appassionati di botanica per un’esperienza immersiva tra fiori, piante, arredi e sapori ... Lo riporta laprovinciacr.it