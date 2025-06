Belluno un pezzo di Dolomiti si sgretola | boato e nube di polvere

Una imponente frana ha scosso le Dolomiti di Belluno, provocando un boato e una nuvola di polvere che si estende nel cielo. Il versante sud della Croda Marcora si è sgretolato, mettendo in moto la macchina dei soccorsi nel cuore delle montagne venete. La natura mostra il suo volto più potente, ricordandoci l’importanza di rispettare e monitorare questi splendidi ma fragili paesaggi.

Una grande frana di roccia e sassi si è staccata questo pomeriggio dal versante sud della Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, che fa parte delle Dolomiti ampezzane, provocando una enorme nuvola di polvere ben visibile da San Vito di Cadore e dagli abitati che si affacciano sulla statale 51 di Alemagna, che porta a Cortina. La macchina dei soccorsi si è mobilitata nel Bellunese, in Veneto, a seguito dell'imponente distacco di materiale roccioso. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per verificare l’eventuale presenza di escursionisti. La Regione Veneto ha informato che si stanno portando i soccorritori per verificare i danni e l'eventuale presenza di escursionisti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Belluno, un pezzo di Dolomiti si sgretola: boato e nube di polvere

In questa notizia si parla di: polvere - dolomiti - belluno - pezzo

Belluno, un pezzo di Dolomiti si sgretola: boato e nube di polvere; Hotel Bellevue demolito, il traffico va in tilt: usati i cannoni sparaneve per abbassare il polverone. Estate; Nuovo crollo sulle Dolomiti, in Primiero frana un pezzo del Sass Maor.

Crolla un pezzo di montagna: l'immensa nuvola di polvere nel punto in cui ci furono 2 vittime nel 2011 - Un’enorme nuvola di polvere si alza dalla parete nord dell'imponente e affascinante Monte Pelmo (la sedia di Dio), sulle Dolomiti bellunesi; è una frana. Da informazione.it

Dolomiti Superski, skipass a prezzi record: quando aprono le piste e quanto costa sciare con il caro energia - Così anche per Dolomiti Superski è stato inevitabile ritoccare i listini degli skipass. Scrive ilgazzettino.it

Crolla un pezzo di montagna: l'immensa nuvola di polvere nel punto in cui ci furono 2 vittime nel 2011 - A causa di una frana è crollata parte della parete ovest del Monte Pelmo, a Borca di Cadore, in provincia di Belluno. Si legge su informazione.it