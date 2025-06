Belluno lite tra vicini di casa finisce in tragedia | muore un uomo di 54 anni Disposta l’autopsia

Una tranquilla notte di periferia si è trasformata in tragedia a Belluno, dove una lite tra vicini di casa si è conclusa con la morte di Fabrizio Poncato, 54 anni. La drammatica scena si è svolta intorno all'1:45 a Soccher, lasciando la comunità sgomenta. Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire i dettagli di un evento che ha sconvolto tutti: cosa si nasconde dietro questa tragica fatalità?

Un uomo di 54 anni, Fabrizio Poncato, è morto la scorsa notte a Soccher, frazione di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, al culmine di una lite tra vicini di casa. La tragedia è avvenuta intorno all’1:45 e, secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta a terra durante un litigio, battendo violentemente la testa e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. I soccorsi del Suem 118 sono giunti sul posto poco dopo, ma per il 54enne non c’era ormai più nulla da fare: il decesso è avvenuto prima che potessero iniziare le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Open.online

