Belluno lite fra vicini sfocia in tragedia | morto 54enne

Una tranquilla giornata di quartiere si trasforma in dramma a Belluno, dove un violento alterco tra vicini ha avuto un tragico epilogo. Fabrizio Poncato, 54 anni, ha perso la vita a causa di una lite che poteva essere evitata. Nei prossimi giorni, sarà il turno di Daniele Burigo di rispondere alle autorità . Un’altra triste conferma di come le dispute di vicinato possano sfociare in conseguenze irreparabili.

Un violento alterco fra due vicini finisce in tragedia: a perdere la vita è un 54enne di nome Fabrizio Poncato. A rispondere agli inquirenti nei prossimi giorni sarà il suo vicino Daniele Burigo. L'ennesima lite "di vicinato" che sfocia in conseguenze drammatiche.

